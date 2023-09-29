За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. В общем, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из РСЗО.

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В то же время Силы обороны Украины, как сообщили в Генштабе ВСУ, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Наши военные наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Какая ситуация по другим направлениям