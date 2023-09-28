Российские захватчики не оставляют попыток вернуть себе утраченные позиции. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

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Враг пытается наступать

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на другие направления.

на Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите карту

на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области.

Украинские военные отбили атаку врага: смотрите карту

на Марьинском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. За прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

на Купянском и Лиманском направлениям враг не вел штурмовых действий.

на Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Ровно Донецкой области.

Ситуация на Шахтерском направлении: смотрите карту

на Запорожском направлении, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, но успеха не имел.

Ситуация вокруг Роботиного: смотрите карту

на Херсонском направлении украинские военные продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешные удары по тылу врага.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.