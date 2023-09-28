Российские захватчики не оставляют попыток вернуть себе утраченные позиции. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

Смотрите также ВСУ продвигаются возле Роботиного и закрепляются под Бахмутом: карта фронта через неделю

Враг пытается наступать

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите карту

Украинские военные отбили атаку врага: смотрите карту

Ситуация на Шахтерском направлении: смотрите карту

Ситуация вокруг Роботиного: смотрите карту

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.