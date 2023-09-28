Російські загарбники не залишають намагань повернути собі втрачені позиції. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

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Ворог намагається наступати

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться карту

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.

Українські військові відбили атаку ворога: дивіться карту

На Мар'їнському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог не вів штурмових дій.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області.

Ситуація на Шахтарському напрямку: дивіться карту

На Запорізькому напрямку, противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

Ситуація навколо Роботиного: дивіться карту

На Херсонському напрямку українські військові продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та завдають успішних ударів по тилу ворога.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.