Російські загарбники не залишають намагань повернути собі втрачені позиції. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

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Ворог намагається наступати

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться карту

Українські військові відбили атаку ворога: дивіться карту

Ситуація на Шахтарському напрямку: дивіться карту

Ситуація навколо Роботиного: дивіться карту

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.