Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з РСЗВ.

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Карта боїв у районі Авдіївки

Карта боїв у районі Мар'їнки

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Карта боїв у районі Червоного

Водночас Сили оборони України, як повідомили у Генштабі ЗСУ, продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Наші військові завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Яка ситуація на решті напрямків