В Інституті вивчення війни зауважили, що російська авіація продовжує завдавати ударів по тилах України на сході Запорізької області, хоча згадки про те, що російська авіація відбиває українські атаки у прифронтових районах, стали менш частими у російських репортажах, ніж раніше під час контрнаступу.

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Росіяни зменшили кількість авіаційних атак на Запоріжжі

Аналітики зазначили, що російська авіація, зокрема вертольоти Ка-52, відіграла значну роль на початку повномасштабного вторгнення і сповільнювала наступ ЗСУ. Проте останнім часом вона менше використовується на заході Запорізької області.

Зважаючи на все, у середині серпня 2023 року українські сили збільшили свої можливості збивати російські вертольоти Ка-52, а російське командування, можливо, скоротило використання авіації на заході Запорізької області через побоювання втрат авіації та пілотів,

– повідомили в Інституті вивчення війни.

Водночас експерти заявили, що скорочення використання російської авіації на заході Запорізької області серйозно не підірвало оборону ворога. оскільки схоже, що окупанти збільшили використання ударних безпілотників проти українських сил. Також залишаються російські артилерійські підрозділи, які продовжують відігравати значну роль у відбитті українських атак.

Окупанти стали частіше використовувати авіацію на інших напрямках

Поки кількість атак на Запоріжжі зменшується, російська авіація стає дедалі активнішою у Харківській, Луганській та Херсонській областях.

На жаль, минулого тижня російські війська все активніше наносили авіаудари по об'єктах на правому березі Херсонщини та тиловим українським наземним комунікаціям на Куп'янському напрямку.

Офіційний представник Східної групи військ України капітан Ілля Євлаш 28 вересня заявив, що російські штурмовики Су-35 та вертольоти Ка-52 посилюють активність на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Залишається незрозумілим, чого саме російські війська хочуть домогтися посиленням активності авіації в Херсонській області та чи зможуть нові авіаудари по українських об'єктах на Куп'янському та Лиманському напрямках компенсувати зниження бойової могутності Росії у цьому районі,

– зауважили в Інституті вивчення війни.

Довідка. Згідно з даними Генштабу, за останню добу ворог завдав 83 авіаційних удари.