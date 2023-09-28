Розвідники Великої Британії повідомляють, що з лютого 2022 року Повітряно-космічні сили Росії втратили в боях приблизно 90 літаків. Крім того, польоти на деяких типах бойових літаків відбуваються інтенсивніше, ніж у мирний час.

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Літаки виходять з ладу

Усі літаки мають прогнозований термін служби в годинах польоту. Цілком ймовірно, що завдяки такому додатковому використанню у військовий час термін служби авіації суттєво скорочується.

Виникає потреба в додатковому обслуговуванні, проте це ускладнюється дефіцитом запасних частин через зростаючий попит і міжнародні санкції.

Можливість збільшувати кількість вильотів над окупованою Україною зберігається, проте життєздатність російської тактичної авіації знижується через тривалість війни проти України.

Росія має проблеми з авіацією