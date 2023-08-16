Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, приємні новини з Росії свідчать про суттєві проблеми окупантів в догляді за літаками.

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Чому в Росії почався літакопад

За останній тиждень російські ВПС втратили 2 літаки на своїй території. Це може свідчити про те, що окупанти не здатні нормально обслуговувати свою авіацію через західні санкції.

"Наприклад, двигун для літака L-39 "Альбатрос" виробляли на українському заводі “Івченко прогрес”. Своєю агресією росіяни відібрали у себе можливість обслуговувати ці літаки", – зазначив військовий експерт.

Другим фактором, який впливає на непрямі втрати російської авіації, є втрата пілотів. Найімовірніше, нещодавнє падіння російського Су-30 було зумовлене низьким рівнем підготовки його пілотів, які завершують свій шлях, навіть не долетівши до поля бою.

“Це гарні новини для України, адже це показує певний кадровий голод у російській авіації. Втрата авіаційної техніки є, як правило, найболючішою для росіян, тому що її значно важче відновлювати, аніж інші види озброєнь”, – переконаний Крамаров.

Звернуть увагу! Попри зазначені проблеми, Росія не припиняє брязкати своєю зброєю перед військами НАТО. За минулий тиждень ВПС агресорки двічі провокували Нідерланди та Британію нібито "випадковим" зальотом на їхню територію стратегічних бомбардувальників.

Андрій Крамаров про проблеми російської авіації: дивіться відео

Найзначніші втрати російської авіації за час війни