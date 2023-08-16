Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, приємні новини з Росії свідчать про суттєві проблеми окупантів в догляді за літаками.
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Чому в Росії почався літакопад
За останній тиждень російські ВПС втратили 2 літаки на своїй території. Це може свідчити про те, що окупанти не здатні нормально обслуговувати свою авіацію через західні санкції.
"Наприклад, двигун для літака L-39 "Альбатрос" виробляли на українському заводі “Івченко прогрес”. Своєю агресією росіяни відібрали у себе можливість обслуговувати ці літаки", – зазначив військовий експерт.
Другим фактором, який впливає на непрямі втрати російської авіації, є втрата пілотів. Найімовірніше, нещодавнє падіння російського Су-30 було зумовлене низьким рівнем підготовки його пілотів, які завершують свій шлях, навіть не долетівши до поля бою.
“Це гарні новини для України, адже це показує певний кадровий голод у російській авіації. Втрата авіаційної техніки є, як правило, найболючішою для росіян, тому що її значно важче відновлювати, аніж інші види озброєнь”, – переконаний Крамаров.
Андрій Крамаров про проблеми російської авіації: дивіться відео
Найзначніші втрати російської авіації за час війни
- За півтора року з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 315 літаків країни-агресорки. На той час у Росії, за підрахунками Defense Express, було близько 1500 літаків різних типів, з яких лише 400 нових або модернізованих.
- На початку війни окупанти активно застосовували авіацію в небі над українськими містами, намагаючись здобути панування в повітрі. Однак після поразки у наступі на Київ російські ВПС почали використовувати літаки здебільшого для підтримки свого угруповання на фронті.
- Україна неодноразово вражала російські аеродроми, розташовані поблизу лінії зіткнення. Найгучнішою бавовною такого типу стало знищення 9 російських літаків у Новофедорівці, розташованій поблизу міста Саки в Криму. До сьогодні невідомо, як саме Україні вдалося їх уразити.
- Однак Росії чудово вдавалася і втрата літаків "за нез'ясованих обставин". Так, окупанти примудрилися втратити рідкісний радіолокаційний літак А-50 на білоруському аеродромі, а під час заколоту Пригожина аналогічна ситуація трапилась з ІЛ-22М.