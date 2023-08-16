Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его мнению, приятные новости из России свидетельствуют о существенных проблемах оккупантов в уходе за самолетами.

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Почему в России начался "самолетопад"

За последнюю неделю российские ВВС потеряли 2 самолета на своей территории. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты не способны нормально обслуживать свою авиацию из-за западных санкций.

"Например, двигатель для самолета L-39 "Альбатрос" производили на украинском заводе "Ивченко прогресс". Своей агрессией россияне отобрали у себя возможность обслуживать эти самолеты", – отметил военный эксперт.

Вторым фактором, влияющим на косвенные потери российской авиации, является потеря пилотов. Скорее всего, недавнее падение российского Су-30 было обусловлено низким уровнем подготовки его пилотов, которые завершили свой путь, даже не долетев до поля боя.

"Это хорошие новости для Украины, ведь это показывает определенный кадровый голод в российской авиации. Потеря авиационной техники, как правило, наиболее болезненна для россиян, потому что ее значительно труднее восстанавливать, чем другие виды вооружений", – убежден Крамаров.

Обратит внимание! Несмотря на эти проблемы, Россия не перестает бряцать своим оружием перед войсками НАТО. За прошедшую неделю ВВС агрессорки дважды провоцировали Нидерланды и Британию якобы "случайным" залетом на их территорию стратегических бомбардировщиков.

Андрей Крамаров о проблемах российской авиации: смотрите видео

Самые значительные потери российской авиации за время войны