Разведчики Великобритании сообщают, что с февраля 2022 года Воздушно-космические силы России потеряли в боях около 90 самолетов. Кроме того, полеты на некоторых типах боевых самолетов происходят более интенсивно, чем в мирное время.

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Самолеты выходят из строя

Все самолеты имеют прогнозируемый срок службы в часах полета. По всей вероятности, благодаря такому дополнительному использованию в военное время срок службы авиации существенно сокращается.

Возникает потребность в дополнительном обслуживании, однако это усугубляется дефицитом запасных частей из-за растущего спроса и международных санкций.

Возможность увеличивать количество вылетов над оккупированной Украиной сохраняется, однако жизнеспособность российской тактической авиации снижается из-за продолжительности войны против Украины.

Россия испытывает проблемы с авиацией