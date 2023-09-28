Разведчики Великобритании сообщают, что с февраля 2022 года Воздушно-космические силы России потеряли в боях около 90 самолетов. Кроме того, полеты на некоторых типах боевых самолетов происходят более интенсивно, чем в мирное время.
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Самолеты выходят из строя
Все самолеты имеют прогнозируемый срок службы в часах полета. По всей вероятности, благодаря такому дополнительному использованию в военное время срок службы авиации существенно сокращается.
Возникает потребность в дополнительном обслуживании, однако это усугубляется дефицитом запасных частей из-за растущего спроса и международных санкций.
Возможность увеличивать количество вылетов над оккупированной Украиной сохраняется, однако жизнеспособность российской тактической авиации снижается из-за продолжительности войны против Украины.
Россия испытывает проблемы с авиацией
- В начале полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, Кремль стащил на аэродромы более 500 самолетов последних моделей. В разведке рассказали, что оккупанты хотели еще на земле уничтожить способность Украины сопротивляться в небе.
- Однако со временем санкции вступили в силу и российские самолеты начали разбиваться, не долетая до Украины. Это еще раз доказывает, что российская авиация находится в кризисе, ведь зависит от поставок иностранных деталей.
- Вторым фактором, который влияет на косвенные потери российской авиации, есть потеря пилотов. Скорее всего, недавнее падение российского Су-30 было обусловлено низким уровнем подготовки его пилотов, завершающих свой путь, даже не долетев до поля боя.