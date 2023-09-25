Взрывы произошли на заводе "Юность", который россияне используют как склад для боеприпасов. О взрывах в Сорокино пишут в сети, публикуя фото и видео последствий прилета, информирует 24 Канал.

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В Сорокино детонирует склад БК российской армии

Как отмечает украинский журналист Денис Казанский, Сорокино – это глубокий тыл российской армии. От взрывов весь город трясло. Также там происходит детонация БК оккупантов, из-за чего объявлена эвакуация школ.

Попадание в склад БК россиян в Сорокино: смотрите видео

Местные ресурсы сообщают, что в Сорокино было по меньшей мере два прилета.

Серый дым в Сорокино после взрывов: смотрите видео

Очевидцы фиксируют на видео, что после прилетов в Сорокино происходит детонация.

Детонация в Сорокино: смотрите видео

Заметим, что Сорокино расположено на востоке Луганской области возле границы с Россией. От этого оккупированного россиянами города до подконтрольной Украине территории более 130 километров.

Горящий склад российского БК видно из разных уголков Сорокино: смотрите видео

ГУР провело операцию с помощью дронов-камикадзе на Луганщине

30 августа разведчики ГУР МО Украины в сотрудничестве с воинами отдельного отряда спецназначения "Омега" на оккупированной части Луганской области вблизи города Сватово уничтожили три единицы военной техники российских захватчиков:

станцию обнаружения целей 9С18 "Купол";

Пускозарядную установку ЗРК 9К37;

ЗРК "Бук".

Вражескую военную технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе.

Отметим, что летом российские военные активизировались на Лимано-Купянском направлении, однако в последние дни не проводят там штурмовые действия.

В то же время Россия перебросила на фронт в Луганскую область новосформированную 25 армию.

Британская разведка заявила о вероятности того, что Россия попытается использовать части 25 армии для восстановления незадействованных резервных сил на фронте, чтобы предоставить командирам большую оперативную гибкость.