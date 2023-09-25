Возле штаба Черноморского флота России виден дым. Соответствующие кадры обнародовали в сети, информирует 24 Канал.
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Что происходит в Севастополе
Как сообщают очевидцы, в Севастополе раздался громкий взрыв. В районе штаба Черноморского флота страны-агрессора виден дым. Возможно, это еще одна дымовая завеса.
Дым в Севастополе / фото из соцсетей
Также, по неофициальной информации, в районе проспекта Победы в Севастополе якобы сбили ракету и туда направляются автомобили скорой помощи. Однако эти данные нуждаются в подтверждении.
Версия оккупантов
В то же время российский глава города Развожаев заявил, что этот звук – следствие "планируемого демонтажа части аварийных конструкций на штабе Черноморского флота России".
Удар по штабу флота России в Севастополе: что известно
- Напомним, что недавно Украина атаковала штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.
- Известно, что 22 сентября был нанесен удар по военному объекту на территории Крыма. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что погибли 9 захватчиков, были ранены – 16. Важно, что среди них есть генералы – они в тяжелом состоянии.
- В сети показали фото, подтверждающие удар и его плохие последствия для российских оккупантов.
- По данным аналитиков, вероятно, Украина нанесла удар по Севастополю именно ракетами Storm Shadow. Это британские ракеты типа "воздух – земля", которые могут попадать в цели на расстоянии более 500 километров.
- Кстати, российское минобороны признало атаку на этот военный объект и сначала заявило об "одном погибшем". Впрочем, впоследствии в оборонном ведомстве поспешили заверить, что военный не умер, а "пропал без вести".