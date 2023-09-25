Поблизу штабу Чорноморського флоту Росії видно дим. Відповідні кадри оприлюднили в мережі, інформує 24 Канал.
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Що відбувається у Севастополі
Як повідомляють очевидці, у Севастополі пролунав гучний вибух. У районі штабу Чорноморського флоту країни-агресорки видно дим. Можливо, це ще одна димова завіса.
Дим у Севастополі / фото із соцмереж
Також за неофіційною інформацією, в районі проспекту Перемоги в Севастополі нібито збили ракету і туди прямують автомобілі швидкої допомоги. Однак ці дані потребують підтвердження.
Версія окупантів
Водночас російський голова міста Развожаєв заявив, що цей звук – наслідок "запланованого демонтажу частини аварійних конструкцій на штабі Чорноморського флоту Росії".
Удар по штабу флоту Росії у Севастополі: що відомо
- Нагадаємо, що нещодавно Україна атакувала штаб Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.
- Відомо, що 22 вересня було завдано удар по військовому об'єкту на території Криму. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що загинуло 9 загарбників, було поранено – 16. Важливо, що серед них є генерали – вони у важкому стані.
- У мережі показали фото, які підтверджують удар та його погані наслідки для російських окупантів.
- За даними аналітиків, ймовірно, Україна завдала удару по Севастополю саме ракетами Storm Shadow. Це британські ракети типу "повітря – земля", які можуть влучати в цілі на відстані у понад 500 кілометрів.
- До речі, російське міноборони визнало атаку на цей військовий об'єкт та спершу заявило про "одного загиблого". Втім, згодом в оборонному відомстві поспішили запевнити, що військовий не помер, а "зник безвісти".