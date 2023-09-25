Поблизу штабу Чорноморського флоту Росії видно дим. Відповідні кадри оприлюднили в мережі, інформує 24 Канал.

Цікаво Добре видно місця влучання ракет: з'явилися нові фото штабу флоту Росії у Севастополі

Що відбувається у Севастополі

Як повідомляють очевидці, у Севастополі пролунав гучний вибух. У районі штабу Чорноморського флоту країни-агресорки видно дим. Можливо, це ще одна димова завіса.


Дим у Севастополі / фото із соцмереж

Також за неофіційною інформацією, в районі проспекту Перемоги в Севастополі нібито збили ракету і туди прямують автомобілі швидкої допомоги. Однак ці дані потребують підтвердження.

Версія окупантів

Водночас російський голова міста Развожаєв заявив, що цей звук – наслідок "запланованого демонтажу частини аварійних конструкцій на штабі Чорноморського флоту Росії".

Удар по штабу флоту Росії у Севастополі: що відомо

  • Нагадаємо, що нещодавно Україна атакувала штаб Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.
  • Відомо, що 22 вересня було завдано удар по військовому об'єкту на території Криму. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що загинуло 9 загарбників, було поранено – 16. Важливо, що серед них є генерали – вони у важкому стані.
  • У мережі показали фото, які підтверджують удар та його погані наслідки для російських окупантів.
  • За даними аналітиків, ймовірно, Україна завдала удару по Севастополю саме ракетами Storm Shadow. Це британські ракети типу "повітря – земля", які можуть влучати в цілі на відстані у понад 500 кілометрів.
  • До речі, російське міноборони визнало атаку на цей військовий об'єкт та спершу заявило про "одного загиблого". Втім, згодом в оборонному відомстві поспішили запевнити, що військовий не помер, а "зник безвісти".