Поблизу штабу Чорноморського флоту Росії видно дим. Відповідні кадри оприлюднили в мережі, інформує 24 Канал.

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Що відбувається у Севастополі

Як повідомляють очевидці, у Севастополі пролунав гучний вибух. У районі штабу Чорноморського флоту країни-агресорки видно дим. Можливо, це ще одна димова завіса.



Дим у Севастополі / фото із соцмереж

Також за неофіційною інформацією, в районі проспекту Перемоги в Севастополі нібито збили ракету і туди прямують автомобілі швидкої допомоги. Однак ці дані потребують підтвердження.

Версія окупантів

Водночас російський голова міста Развожаєв заявив, що цей звук – наслідок "запланованого демонтажу частини аварійних конструкцій на штабі Чорноморського флоту Росії".

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