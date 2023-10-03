За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. По состоянию на утро 3 октября в Генштабе отчитались по ситуации на фронте. 24 Канал анализирует карту боевых действий, учитывая данные американского Института изучения войны (ISW) и интерактивной карты DeepState.

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Успехи Сил обороны

Украинские войска незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей как следствие продолжения контрнаступательных операций на Западной части Запорожской области и вблизи Бахмута, об этом свидетельствуют данные ISW.

"ISW обновляет свою оценку от 1 октября, что украинские войска потеряли позиции на Юго-Западе от Работино (13 километров к югу от Орехово) в результате контратак россиян между 13 и 30 сентября. Геолокационные и спутниковые кадры указывают, что украинские силы, вероятно, захватили эти позиции где-то между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают", – сообщили в обзоре.

Что происходит возле Бахмута: карта

Ситуация по всем направлениям фронта

На Северском и Слобожанском направлениях российские войска сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, наращивают плотность минно-взрывных заграждений в Белгородской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки оккупантов в районе населенного пункта Макеевка Луганской области. Враг пытался восстановить утраченные позиции

На Бахмутском направлении русские войска безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении фиксировали попытки врага восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но безуспешно. Наши защитники отбили атаки врага в районе восточнее Степного Донецкой области. Оккупационная армия совершила 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Ситуация возле Марьинки: карта

На Шахтерском направлении наши воины успешно отразили атаки врага возле Старомайорского и Ровнополья Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, активно уничтожают склады обеспечения и наносят удары по тылам противника.