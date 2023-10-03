Проєкт "Український свідок" опублікував відео з одного найважчих напрямків фронту – біля Кремінної. Там звуки вибухів не вщухають ні на мить.
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Як росіяни випалюють землю біля Кремінної
Українці захисники показали, як працюють так звані "зажигалки" – реактивні снаряди, якими росіяни випалюють ліси довкола Кремінної.
Така зброя дуже небезпечна, адже від неї може загорітися позиція. Тоді нашим захисникам під обстрілами доводиться гасити пожежу. В інших випадках вони чекають, поки атака вщухне, щоб не наражати себе на небезпеку.
Проте найбільша підлість росіян – це хімічна зброя. Російські військові розпилюють проти наших захисників отруйний газ.
Наші військові мають в окопах протигази, які захищають до 30 хвилин. І попри це, на жаль, на цих позиціях були летальні випадки: влітку один з бійців внаслідок вдихання газу помер від інтоксикації.
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Яка ситуація у Луганській області
- Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в регіоні зосереджено велике угруповання російських загарбників та багато техніки.
- Окупанти намагаються штурмувати наші позиції й постійно обстрілює українських захисників, щоб не дати їм просунутися вперед.
- За його словами, ворог зараз регулярно використовує дрони, "Ланцети", FPV дрони та авіабомби – ФАБи та КАБи. Також окупанти пускають в хід різні калібри артилерії: "Гіацинти", "Піони", Д-30 і касетні снаряди.