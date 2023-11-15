Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что заявление Андрея Ермака о решающем 2024 годе вполне уместное.

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Это можно рассматривать в контексте президентских выборов в США в 2024 году. Джо Байдену и команде нужно переизбираться – и им были бы важны успехи Украины на фронте. Поэтому можно осторожно предположить, что США в следующем году даст Киеву достаточно средств для освобождения всех оккупированных территорий.

На следующий год американцы рассчитывают предоставить нам достаточно сил и средств, чтобы мы вышли на границы 1991 года и восстановили территориальную целостность. Поэтому следующий год – решающий. Ермак знает об этом. И он здесь на 100% прав,

– считает Свитан.

Обратите внимание! Издание The Economist пообщалось с некоторыми западными чиновниками. Они считают, что война в Украине может продолжаться еще около 5 лет.

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Сколько еще будет продолжаться война

Как отметил Свитан, после выхода на государственную границу война действительно не закончится. Украина уже около 10 лет сражается с оккупантами. И, вероятно, такое же время еще предстоит бороться, пока Россия будет постепенно распадаться. Хотя интенсивность боевых действий может снизиться.

Сейчас середина этой борьбы. Если выйдем на границу, то интенсивных боевых действий может и не быть. Но Россия и дальше будет запускать по Украине все, что может лететь. Но постепенно Россия будет распадаться. И при этом будут откалываться национальные кластеры или все произойдет по религиозному принципу. Отголосок войны будет еще до нас докатываться,

– рассказал Свитан.

Ситуация на фронте: коротко