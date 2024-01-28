О 10:46 28 січня начальник Полтавської ОВА повідомив, що пожежу на промисловому обʼєкті ліквідували. На щастя, жертв і постраждалих внаслідок ракетного удару немає, передає 24 Канал.
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Залучили спеціалістів з сусідніх областей
Більше півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 метрів квадратних. Залучали майже 50 одиниць техніки. У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти з сусідніх областей. Щиро дякуємо їм за допомогу,
– підкреслив Пронін.
Посадовець зазначив, що пожежа спалахнула внаслідок російського удару двома ракетами "Іскандер-М" по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі. На щастя, люди не постраждали.
"Ворог обов'язково буде покараний! Дякуємо нашим Силам оборони та рятувальникам за віддану роботу! Слава Україні!" – наголосив очільник ОВА.
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Пожежа на промисловому об'єкті / Фото з телеграму Проніна
Що відомо про обстріл Полтавщини 27 січня
- Близько 8 години вечора Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили ракети. Вони прямували у бік Полтави та Кременчука.
- Уже за кілька хвилин у Кременчуці повідомили про вибухи. Незабаром вони пролунали й у Полтаві.
- Згодом очільник ОВА повідомив, що агресор атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО.
- Є влучання в промисловий об'єкт на території Кременчуцького району. Приліт спричинив пожежу.
- Вранці в Повітряних силах уточнили, що Росія вдарила двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині. Атакували з району Воронезької області.