Со временем взрывы слышали и в Кременчугском районе. 24 Канал призывает жителей Полтавы и Кременчуга находиться в укрытиях, это ведь может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Полтаве и Кременчугском районе слышали взрывы

Воздушная тревога по всей Полтавской области была объявлена около 19 часов 57 минут. Тогда в регионе была ракетная опасность. Уже через 3 минуты в Полтаве раздались взрывы, о чем сообщили корреспонденты Суспильного.

В Полтаве раздаются взрывы,

– написали журналисты.

Уже через одну минуту Воздушные силы сообщили о движении вражеской ракеты в направлении города Кременчуга. Военные призвали жителей города уходить в укрытие.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", – написали Воздушные силы.

Далее корреспонденты Суспильного сообщили, что около 20 часов 2 минуты громкие звуки слышали и в Кременчугском районе. Через две минуты повторные взрывы раздались в Полтаве.

Стоит отметить, что на 20 часов 15 минут в Полтавской области еще сохраняется угроза применения баллистического вооружения.

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Днем ранее в Полтавской области уже звучали взрывы