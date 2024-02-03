Известно, что элеватор был заполнен. Ту часть урожая, который хранился, потеряно.
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Армия России попала в зернохранилище в Полтавской области
Оккупанты 2 февраля атаковали Полтавскую область.
Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин. Из-за попадания в зернохранилище потеряна часть урожая.
Известно, что владельцам зерна помогут с правильным оформлением документов на возмещение убытков.
Помогаем друг другу. Объединенные общей целью. Слава Украине!,
– подчеркнул Пронин.
Россияне повредили промышленность Полтавской области
Известно, что 27 и 28 января 2024 года Кременчугский район Полтавской области подвергся двум серьезным ракетным атакам. В результате обстрелов баллистическими ракетами "Искандер-М" был поражен местный промышленный объект. По состоянию на 29 января, он не функционировал.
По словам председателя Полтавской ОВА Филиппа Пронина, в результате атак не было жертв среди гражданского населения, но нанесен значительный ущерб промышленности.
Пожары, возникшие во время ракетных ударов, требовали масштабного привлечения спасательных служб.