Известно, что элеватор был заполнен. Ту часть урожая, который хранился, потеряно.

Смотрите также Во время тревоги оккупанты ударили по Полтавщине

Армия России попала в зернохранилище в Полтавской области

Оккупанты 2 февраля атаковали Полтавскую область.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин. Из-за попадания в зернохранилище потеряна часть урожая.

Известно, что владельцам зерна помогут с правильным оформлением документов на возмещение убытков.

Помогаем друг другу. Объединенные общей целью. Слава Украине!,

– подчеркнул Пронин.

Россияне повредили промышленность Полтавской области

Известно, что 27 и 28 января 2024 года Кременчугский район Полтавской области подвергся двум серьезным ракетным атакам. В результате обстрелов баллистическими ракетами "Искандер-М" был поражен местный промышленный объект. По состоянию на 29 января, он не функционировал.

По словам председателя Полтавской ОВА Филиппа Пронина, в результате атак не было жертв среди гражданского населения, но нанесен значительный ущерб промышленности.

Пожары, возникшие во время ракетных ударов, требовали масштабного привлечения спасательных служб.