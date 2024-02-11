Перед этим как в области, так и в столице объявили воздушную тревогу. По словам главы Киевской МВА Сергея Попко, она связана с угрозой применения "Шахедов".

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Что известно о взрывах в Киевской области

О взрывах сообщили местные телеграм-каналы. Впоследствии эта информация была подтверждена в Киевской ОВА и Киевской ГВА. Также местные власти заявили о работе ПВО.

Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО,

– заявили в Киевской ОВА.

Кроме того, в Киевской ОВО призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – добавили чиновники.

По словам начальника КМВА Сергея Попко, ПВО работала на подступах к Киеву . Ранее Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в Киевскую область из Черкасской. Впоследствии военные уточнили , что вражеские дроны двигались в направлении Белой Церкви. По данным мониторинговых сообществ, "Шахеды" фиксировали и в других районах области.

Обратите внимание! В последний раз враг атаковал "Шахедами" Киевщину в ночь на 30 января. Тогда в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Также повреждения получили административное здание и ангар. Кроме того, пострадали три автомобиля.

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