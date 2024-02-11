Перед этим как в области, так и в столице объявили воздушную тревогу. По словам главы Киевской МВА Сергея Попко, она связана с угрозой применения "Шахедов".
Подробнее об атаке Взрывы в нескольких областях и угроза в Киеве: враг снова запустил несколько волн "Шахедов"
Что известно о взрывах в Киевской области
О взрывах сообщили местные телеграм-каналы. Впоследствии эта информация была подтверждена в Киевской ОВА и Киевской ГВА. Также местные власти заявили о работе ПВО.
Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО,
– заявили в Киевской ОВА.
Кроме того, в Киевской ОВО призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – добавили чиновники.
По словам начальника КМВА Сергея Попко, ПВО работала на подступах к Киеву. Ранее Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в Киевскую область из Черкасской. Впоследствии военные уточнили, что вражеские дроны двигались в направлении Белой Церкви. По данным мониторинговых сообществ, "Шахеды" фиксировали и в других районах области.
Главное об атаке "Шахедами" в ночь на 11 февраля
- Атака обычно проходила в несколько волн. Первые группы залетели на территорию Украины после 21:30 10 февраля. Впоследствии с моря в Николаевскую и Одесскую зашло еще несколько групп вражеских дронов.
- Больше всего на Юге пострадал Николаев. По данным местных СМИ, здесь прогремело не менее 10 взрывов. Громко было также в Одессе и области.
- Впоследствии тревога распространилась дальше на Север и дошла до Киева и Киевщины. Правда, "Шахеды" совершили маневр и залетели еще в Винницкую и Житомирскую области.
- По данным местных телеграм-каналов, силы ПВО работали в Житомирской, Днепре и области, а также на Черкасчине. Официальной информации о последствиях пока нет.