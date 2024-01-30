В ночь на 30 января враг атаковал Киевскую область. В регионе работали силы противовоздушной обороны.
Смотрите такжеСамолет почти 1000 окупантов десятки танков и машин: колоссальные потери врага на 30 января
Возник пожар
В Киевской военной администрации сообщили, что в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Кроме этого повреждения получили административное здание и ангар. Также три автомобиля.
Известно, что из-за атаки врага возник пожар одного из складских помещений. Вполиции Киевщинырассказали, что в другом административном помещении специалисты-криминалисты зафиксировали возгорание кровли. Впоследствии спасатели потушили пожар.
По предварительным данным жертв и пострадавших среди населения нет
говорится в сообщении.
"Шахед" попал по гражданскому объекту возле Кривого Рога
- В ночь на 30 января агрессор направил БпЛА на Криворожье. Один шахед защитники с ПВК "Восток" сбили, однако другой такипопал в объект гражданской инфраструктуры.
- На месте попадания занялся пожар, однако пожарные его обуздали.
- ️Кроме этого Красногригорьевскую общину на Никопольщине враг обстрелял из артиллерии. Повреждения получил частный дом 3 хозяйственные сооружения авто.