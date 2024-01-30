Вночі проти 30 січня ворог атакував Київську область. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

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Виникла пожежа

У Київській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Крім цього, пошкоджень зазнали адміністративна будівля та ангар. Також три автомобілі.

Відомо, що через атаку ворога виникла пожежа одного зі складських приміщень. У поліції Київщини розповіли, що в іншому адміністративному приміщенні спеціалісти-криміналісти зафіксували загоряння покрівлі. Згодом рятувальники загасили пожежу.

За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає,

– мовиться в повідомленні.

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