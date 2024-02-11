На цьому в інтерв'ю наголосив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає 24 Канал. Він зауважив, що за кількістю дальніх дронів-камікадзе наша держава та Росія мають паритет.

Читайте також У Молдові виявили уламки "Шахедів": як відреагувала Санду

Вироблені тисячі дронів

Якщо говорити про нішу "Шахедів" і дальніх дронів, я просто процитую Буданова. Він кілька днів тому в інтерв'ю сказав, що у нас є паритет по цих дронах. Я скажу, що це правда. У нас до десяти виробників, які виробляють дальні дрони-камікадзе,

– зауважив Федоров.

Водночас він зазначив, що виробництво відповідних БпЛА має певні обмеження. І мовиться про бюджетне фінансування. Він додав, що можна виробляти тисячі таких дронів, і що вже вироблені тисячі. За його словами, практично щодня "десь щось палає на території Росії".

І це можна масштабувати. За пів року ми наздогнали (Росію – 24 Канал) за кількістю. Росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали,

– наголосив він.

Міністр цифрової трансформації підкреслив, що наша держава знищуватиме ворога доти, поки він буде "атакувати цим лайном нашу Україну".

Михайло Федоров додав, що паралельно наша держава займається розробкою методів радіоелектронної боротьби. Це роблять для того, щоб садити російські "Шахеди", а не лише збивати їх.

"Наші партнери також дивляться, як дрони-камікадзе розвантажують системи ППО, і це є викликом для будь-якої системи захисту неба", – додав Федоров.

Росія продовжує атакувати Україну Шахедами