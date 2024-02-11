На этом в интервью отметил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает 24 Канал. Он отметил, что по количеству дальних дронов-камикадзе наше государство и Россия имеют паритет.

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Произведенные тысячи дронов

Если говорить о нише "Шахедов" и дальних дронов, я просто процитирую Буданова. Он несколько дней назад в интервью сказал, что у нас есть паритет по этим дронам. Я скажу, что это правда. У нас до десяти производителей, которые производят дальние дроны-камикадзе,

– отметил Федоров.

В то же время он отметил, что производство соответствующих БПЛА имеет определенные ограничения. И говорится о бюджетном финансировании. Он добавил, что можно производить тысячи таких дронов, и что уже произведены тысячи. По его словам, практически ежедневно "где-то что-то горит на территории России".

И это можно масштабировать. За полгода мы догнали (Россию – 24 Канал) по количеству. Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали,

– подчеркнул он.

Министр цифровой трансформации подчеркнул, что наше государство будет уничтожать врага до тех пор, пока он будет "атаковать этим дерьмом нашу Украину".

Михаил Федоров добавил, что параллельно наше государство занимается разработкой методов радиоэлектронной борьбы. Это делают для того, чтобы сажать российские "Шахеды", а не только сбивать их.

"Наши партнеры также смотрят, как дроны-камикадзе разгружают системы ПВО, и это является вызовом для любой системы защиты неба", – добавил Федоров.

Россия продолжает атаковать Украину Шахедами