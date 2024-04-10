Украинские беспилотники зарекомендовали себя на войне значительно лучше, чем зарубежные. Михаил Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, что на это есть 2 причины.

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Как украинские БпЛА смогли сделать рывок

По словам Федорова, помогли две вещи:

первая – открытие рынка, то есть конкуренция между компаниями, а не монополизация этой отрасли;

вторая – цикл обратной связи от тех, кто применяет эти дроны.

Например, на определенных участках фронта дроны, которые вчера летали, уже сегодня на той частоте не могут летать и нужно использовать другую связь. А это, возможно, вообще другие дроны. И это влияет на логистику и на многие другие процессы,

– объяснил Федоров.

Он также сказал, что обратная связь с фронтом позволяет развиваться технологиям ежедневно.

Поэтому дроны, которые производят другие страны, могут за месяц отстать на несколько поколений по некоторым компонентам,

– добавил министр.

Он отметил, что война происходит в режиме реального времени и компаниям нужно конкурировать. По мнению Федорова, только рыночная экономика и конкуренция наших предпринимателей способна генерировать такие инновации.

В Украине продолжается рост производства дронов

К слову, Михаил Федоров сообщил, что в Украине есть рост по каждой из категорий - от FPV-дронов до дальнобойных.

По его словам, если сравнивать с 2022 годом, то в 2023 году производство было больше в 100 раз.

Министр анонсировал, что в 2024 году производство будет еще больше.

Также в нашей стране появляется все больше спецподразделений, которые научились использовать дроны и дают качественную обратную связь, о том, что нужно улучшить.