Українські безпілотники зарекомендували себе на війні значно краще, ніж закордонні. Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону розповів, що на це є 2 причини.

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Як українські БпЛА змогли зробити ривок

За словами Федорова, допомогли дві речі:

перша – відкриття ринку, тобто конкуренція між компаніями, а не монополізація цієї галузі;

друга – цикл зворотного звʼязку від тих, хто застосовує ці дрони.

Наприклад, на певних ділянках фронту дрони, які вчора літали, вже сьогодні на тій частоті не можуть літати і потрібно використовувати інший звʼязок. А це, можливо, взагалі інші дрони. І це впливає на логістику і на багато інших процесів,

– пояснив Федоров.

Він також сказав, що зворотний звʼязок з фронтом дає змогу розвиватися технологіям щодня.

Тому дрони, які виробляють інші країни, можуть за місяць відстати на кілька поколінь по деяким компонентам,

– додав міністр.

Він зазначив, що війна відбувається в режимі реального часу і компаніям потрібно конкурувати. На думку Федорова, тільки ринкова економіка і конкуренція наших підприємців здатна генерувати такі інновації.

В Україні продовжується зростання виробництва дронів

До слова, Михайло Федоров повідомив, що в Україні є зростання по кожній з категорій — від FPV-дронів до далекобійних.

За його словами, якщо порівнювати з 2022 роком, то у 2023 році виробництво було більше у 100 разів.

Міністр анонсував, що у 2024 році виробництво буде ще більшим.

Також в нашій країні з'являється все більше спецпідрозділів, які навчилися використовувати дрони й дають якісний зворотний зв'язок, щодо того, що потрібно покращити.