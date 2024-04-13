Об этом в эфире Ukrinform TV рассказал уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. Он рассказал, что уже к концу 2024 года на поле появится больше эффективных дронов, передает 24 Канал.

Смотрите также На Юге ежедневно фиксируют до 250 пролетов дронов-разведчиков: Гуменюк объяснила активность врага

Война дронов в недалеком будущем

Бежевец рассказал, что роботы будут выполнять самые сложные задачи и эффективно выполнять работу, не подвергая опасности военных. По его словам, такие системы могут появиться на поле боя до конца 2024 года. Он добавил, что такие роботы будут выполнять задачи как с украинской, так и с российской сторон.

"Которые уже, условно говоря, не летают, а ездят, ползают на земле. И в ближайший перспективе линия разграничения будет насыщена именно такими железяками, которые выполняют самую тяжелую, опасную работу за людей", – заявил Бежевец.

По его словам, дроны могут полностью закрыть линию фронта. Бежевец подчеркнул, что такая "война терминаторов" будет наблюдаться уже очень скоро.

Условно говоря, будет линия одна, линия другая и между ними это все ползает, стреляет, убивает и не дает ничему живому эту линию пересечь, потому что сразу вылетает, выезжает, убивает, расстреливает. Условно говоря, такая "война терминаторов". Мы достаточно близко приближаемся к этому моменту, когда с обеих сторон будут машины,

– поделился представитель Минобороны.

Дроны в полномасштабной войне