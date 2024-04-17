Нарешті допомога Україні від США виходить на фінішну пряму. 20 квітня, імовірно, її винесуть на голосування Конгресу – про це заявив спікер Майк Джонсон.

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Що Україна може отримати від США: законопроєкт спікера Палати представників США Майка Джонсона

Документ передбачає надання нашій державі 60,84 мільярда доларів, із них понад 23 мільярди використають, щоб поповнити запаси американського озброєння.

На що ще підуть передбачені кошти:

️11,3 мільярда доларів на поточні військові операції США в регіоні;

️13,8 мільярда доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг.

️26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні.

Іще законопроєкт має посилити нагляд через вимоги особистого моніторингу та передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку України з боку США.

Якщо законопроєкт ухвалять, протягом 45 днів після цього Державний департамент та Міністерство оборони США мають надати стратегію підтримки України.

Можемо отримати ATACMS

Після дати набрання чинності президент США має надати Україні ракети ATACMS. Утім, якщо лідер США визначить, що передача ракетних комплексів великої дальності зашкодить нацбезпеці та інтересам Сполучених Штатів, то він може утримати таке надання,

– пише "Радіо Свобода".

Цікаво! Кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш зазначив: "Якщо Палата представників розгляне допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню в суботу, 20 квітня, це буде рівно 6 місяців від оприлюднення запиту на додаткове фінансування від Білого дому".

Усе вирішиться дуже скоро