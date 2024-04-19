Внаслідок ракетного удару зруйновано ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки.

Дивіться також Окупанти вдарили по порту "Південний": влада писала про атаку балістикою

Що відомо про наслідки атаки на порт "Південний"

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 19 квітня повідомило, що ворог атакував два термінали в порту "Південний" в Одеській області, які спеціалізуються на перевалці агропродукції.

Один з терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар", яка працює в Україні з 2004 року та володіє також кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 мільйонів доларів інвестицій та майже 1 000 робочих місць.

Також у відомстві показали наслідки ворожого удару.



Удар по терміналу в порту "Південний" / Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Зеленський розповів про сьогоднішній удар по порту "Південний" під час засідання Ради Україна-НАТО, зазначивши, що була пошкоджена не лише українська інфраструктура, але й сінгапурська.

Росія здійснила близько 40 атак на портову інфраструктуру Одещини

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України зазначили, що росіяни пошкодили або знищили 215 об'єктів портової інфраструктури в Одеській області.

Це вже 39 атака Росії по об'єктах портової інфраструктури Одеській області – пошкоджено та частково знищено 215 об’єктів, 153 транспортних засоби, 8 цивільних суден, постраждало 26 цивільних осіб,

– наголосили в міністерстві.

Володимир Зеленський на засіданні Ради Україна-НАТО зазначив, що за останні 3 місяці Росія атакувала Україну з використанням понад 1 200 ракет і понад 1 500 "Шахедів". НАТО погодилося надати нові комплекси ППО для захисту українського неба.

Внаслідок атаки на порт "Південний" є постраждалий