Про вибухи повідомили журналісти 24 Каналу з місця подій. Очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Дивіться також Встигла лише сховати обличчя: мешканка постраждалого будинку у Дніпрі розповіла деталі обстрілу

"Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – повідомив Кіпер.

Щонайменше три вибухи

Тривогу в регіоні оголосили о 13:46. Уже близько 13:48 прогримів перший вибух, а о 13:50 – другий. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Близько 14:09 в області стався третій вибух.

Працює ППО

Імовірно, звуки вибухів – це наслідок роботи протиповітряої оборои. Зокрема, Сили оборони Півдня повідомили, що наразі в облсті триває бойова робота.

"Іде бойова робота. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно!", – ідеться у повідомленні.

Там закликали не фотографувати моменти роботи ППО.

"Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони", – додало командування.

Росія не припиняє терор мирних міст