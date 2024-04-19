Оксана в момент атаки була в своїй квартирі, яку придбала нещодавно, повідомили в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Квартира постраждалої знаходиться на другому поверсі будинку.

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Все сталось дуже швидко

Жінка розповідає, що о 4 ранку прокинулась і почала готувати їжу на кухні. В якийсь момент вона почула, як летить ракета. Скло з вікон полетіло прямо їй в обличчя, вона встигла лише відвернутись, щоб вберегтися від уламків та побігла в іншу кімнату рятувати дітей.

Я чекала дзвінок від чоловіка. Почало щось вібрувати, верещати, пищати. Я зрозуміла, що це точно не вібрація телефона. Я почала відвертатись, щоб врятувати обличчя,

– говорить пані Оксана.

Дніпро другу добу під ракетними ударами

Вчора, 18 квітня, місто зазнало удару балістичними ракетами, які коригували розвідувальні безпілотники. Під час сьогоднішньої атаки ворог також спрямував на Дніпро майже всі сили в намаганні завдати максимальної шкоди великому логістичному хабу. Під удар потрапив і житловий будинок в самому центрі міста.

Що ще відомо про сьогоднішню ракетну атаку на Дніпро