Про це повідомили в Украрзалізниці уточнюючи, що загиблу звали Оксана Стороженко, у неї залишислось двоє неповнолітніх синів.

Дивіться також Били по будинках й об'єктах Укрзалізниці: усе про цинічну атаку ворога по Дніпру й області

"Із сумом повідомляємо, що загинула Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад. У неї залишились двоє синів 17 та 15 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним Оксани та зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям", – повідомили у пресслужбі УЗ.

Зазначають також, що ще 7 працівників "Укрзалізниці" поранені. Всім постраждалим залізничникам та їхнім родинам пообіцяли нададати допомогу.

Більше про удар по Дніпру

Російські війська в ніч на 19 квітня масовано атакували Україну, зокрема серйозний удар припав на Дніпро та область.

Станом на зараз відомо про 8 загиблих та понад 20 поранених. Зокрема, 2 загиблих у Дніпрі та 16 постраждалих, у Синельниківському районі 6 жертв та 6 поранених та у Кривому Розі – троє постраждалих.

Важливо! За даними УЗ, російські окупанти прицільно били по залізничній інфраструктурі. Вокзал у Дніпрі на якийсь час припиняв роботу, були затримки потягів.