На жаль, кількість загиблих та поранених продовжує зростати. Серед загиблих – діти.

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Що відомо про дітей, які загинули внаслідок атаки по регіону

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що окупанти у Дніпрі – пошкодили житлову п'ятиповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. У місті 2 загиблих та 16 поранених.

Окрім того, у Синельниківському районі пошкоджені понад 10 приватних будинків. Спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано,

– заявив міністр.

Він також додав, що, на жаль, кількість постраждалих зростатиме.

Станом на 8:30 19 квітня триває розбір завалів пошкоджених будинків. Влада розгорнула на місцях пункти допомоги потерпілим. Там також працюють поліцейські, психологи.

Глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується. За його словами, є троє поранених у Кривому Розі.

На жаль, одна восьмирічна дитина померла в лікарні. Співчуття рідним та близьким,

– повідомив Сергій Лисак.

24 Канал щиро співчуває рідним загиблих дітей.

Росія вбила дітей на Дніпропетровщині / Фото Ігоря Клименка та ОВА

Що відомо про ворожу атаку окупантів по Дніпропетровщині