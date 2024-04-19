На жаль, кількість загиблих та поранених продовжує зростати. Серед загиблих – діти.
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Що відомо про дітей, які загинули внаслідок атаки по регіону
Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що окупанти у Дніпрі – пошкодили житлову п'ятиповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. У місті 2 загиблих та 16 поранених.
Окрім того, у Синельниківському районі пошкоджені понад 10 приватних будинків. Спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.
Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано,
– заявив міністр.
Він також додав, що, на жаль, кількість постраждалих зростатиме.
Станом на 8:30 19 квітня триває розбір завалів пошкоджених будинків. Влада розгорнула на місцях пункти допомоги потерпілим. Там також працюють поліцейські, психологи.
Глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується. За його словами, є троє поранених у Кривому Розі.
На жаль, одна восьмирічна дитина померла в лікарні. Співчуття рідним та близьким,
– повідомив Сергій Лисак.
Росія вбила дітей на Дніпропетровщині / Фото Ігоря Клименка та ОВА
Що відомо про ворожу атаку окупантів по Дніпропетровщині
- Вибухи на Дніпропетровщині та в Дніпрі пролунали орієнтовно з 5:10 до 5:19 19 квітня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про атаку ракетами.
- Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни у Дніпрі частково зруйнували п'ятиповерхівку. Там спалахнула пожежа, під завалами можуть бути люди. Окрім того, у місті ще два пошкоджені інфраструктурні об'єкти.
- Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у місті є влучання в інфраструктурний об'єкт міста, виникла пожежа. Станом на 7:50 19 квітня, там троє поранених.
- Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак станом на 9:03 повідомив, що у регіоні 8 загиблих та 25 поранених. Серед загиблих – двоє малих дітей.