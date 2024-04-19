Росія зранку 19 квітня атакувала Україну зі стратегічної авіації і Дніпро опинилось під ударом. Відомо, що у місті та області є щонайменше 2 загиблих.

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Ніч у регіоні була важкою

У Дніпропетровській ОВА зазначили, що це були важкі ніч та ранок, адже область пережила чергову масовану атаку.

У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два об’єкти інфраструктури. Загалом у місті на 8:00, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених. Крім цього, ️у Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Відомо, що одна 8-річна дитина загинула. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені.

️У Дніпропетровській ОВА наголосили, що частину ворожих цілей збили сили протиповітряної оборони. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, вдалося знищити 9 ракет. І ще 2 – вночі. Деталі щодо цього.

На жаль, є й влучання у одне з підприємств у Павлограді. Інформація уточнюється.

️Продовжувалися й атаки на Нікопольщину. Зокрема, окупанти били по Нікополю артилерією. Вночі вони вдарили по Марганецькій громаді. Пошкоджені два приватні будинки.

Росія вже била по будинках у Дніпрі