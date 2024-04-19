Россия утром 19 апреля атаковала Украину из стратегической авиации и Днепр оказался под ударом. Известно, что в городе и области есть по меньшей мере 2 погибших.

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Ночь в регионе была тяжелой

В Днепропетровской ОВА отметили, что это были тяжелые ночь и утро, ведь область пережила очередную массированную атаку.

В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два объекта инфраструктуры. Всего в городе на 8:00, предварительно, 2 погибших и 15 раненых. Кроме этого, ️в Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых дети. Известно, что один 8-летний ребенок погиб. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены.

в Днепропетровской ОГА отметили, что часть вражеских целей сбили силы противовоздушной обороны. В частности, только за утро, предварительно, удалось уничтожить 9 ракет. И еще 2 – ночью. Детали по этому поводу.

К сожалению, есть и попадание в одно из предприятий в Павлограде. Информация уточняется.

продолжались и атаки на Никопольщину. В частности, оккупанты били по Никополю артиллерией. Ночью они ударили по Марганецкой громаде. Повреждены два частных дома.

Россия уже била по домам в Днепре