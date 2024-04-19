Росія вночі проти 19 квітня атакувала Україну зі стратегічної авіації. Зокрема, ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області.

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Зміна маршрутів, затримка потягів

У компанії повідомили, що є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється.

Робота вокзалу станції Дніпро призупинена.

Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове,

– мовиться в повідомленні.

Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

№38 Київ – Запоріжжя,

№80 Львів – Дніпро,

№120 Київ – Запоріжжя.

Потяги, що курсують до Запоріжжя, будуть їхати туди в об'їзд.

Росіяни вдарили по багатоповерхівці