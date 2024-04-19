Россия в ночь на 19 апреля атаковала Украину со стратегической авиации. В частности, враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области.

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Изменение маршрутов, задержка поездов

В компании сообщили, что есть раненые среди железнодорожников, им оказывают медицинскую помощь. На поврежденных объектах работают спасатели, информацию о погибших уточняют.

Работа вокзала станции Днепр восстановлена.

Пассажиры поезда №40 Запорожье – Солотвино, который сейчас ожидает разрешения на подачу на вокзал, смогут сесть в поезд по станции Днепр,

– говорится в сообщении.

Задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:

№38 Киев – Запорожье,

№80 Львов – Днепр,

№120 Киев – Запорожье.

Задержка примерно полчаса. Поезда, курсирующие в Запорожье, будут ехать туда в объезд. Кроме этого, пассажирам, которые не смогли попасть на свой рейс из-за обстрела, железнодорожники найдут места в других поездах нужного направления в течение суток: посадка возможна по билетам на предыдущий рейс.

Россияне ударили по многоэтажке