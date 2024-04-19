Россия в ночь на 19 апреля атаковала Украину со стратегической авиации. В частности, враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области.
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Изменение маршрутов, задержка поездов
В компании сообщили, что есть раненые среди железнодорожников, им оказывают медицинскую помощь. На поврежденных объектах работают спасатели, информацию о погибших уточняют.
Работа вокзала станции Днепр восстановлена.
Пассажиры поезда №40 Запорожье – Солотвино, который сейчас ожидает разрешения на подачу на вокзал, смогут сесть в поезд по станции Днепр,
– говорится в сообщении.
Задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:
- №38 Киев – Запорожье,
- №80 Львов – Днепр,
- №120 Киев – Запорожье.
Задержка примерно полчаса. Поезда, курсирующие в Запорожье, будут ехать туда в объезд. Кроме этого, пассажирам, которые не смогли попасть на свой рейс из-за обстрела, железнодорожники найдут места в других поездах нужного направления в течение суток: посадка возможна по билетам на предыдущий рейс.
Россияне ударили по многоэтажке
- Взрывы в Днепре прогремели несколько раз. В частности, в 5:10, 5:13, 5:19 люди слышали серию громких звуков.
- Известно, что в городе и области есть по меньшей мере 2 погибших.
- В общем, предварительно, 8 погибших и 25 раненых. Кроме этого, ️в Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых дети. Известно, что один 8-летний ребенок погиб. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены.