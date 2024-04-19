К сожалению, количество погибших и раненых продолжает расти. Среди погибших – дети.
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Что известно о детях, погибших в результате атаки по региону
Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что оккупанты в Днепре – повредили жилую пятиэтажку и объекты гражданской инфраструктуры. В городе 2 погибших и 16 раненых.
Кроме того, в Синельниковском районе повреждены более 10 частных домов. Вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.
Погибло 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще 2 человека травмированы,
– заявил министр.
Он также добавил, что, к сожалению, количество пострадавших будет расти.
По состоянию на 8:30 19 апреля продолжается разбор завалов поврежденных домов. Власти развернули на местах пункты помощи пострадавшим. Там также работают полицейские, психологи.
Глава Днепропетровской ОГА сообщил, что количество пострадавших в результате ракетной атаки по области постоянно увеличивается. По его словам, есть трое раненых в Кривом Роге.
К сожалению, один восьмилетний ребенок умер в больнице. Соболезнования родным и близким,
– сообщил Сергей Лысак.
Россия убила детей на Днепропетровщине / Фото Игоря Клименко и ОВА
Что известно о вражеской атаке оккупантов по Днепропетровской области
- Взрывы на Днепропетровщине и в Днепре прогремели ориентировочно с 5:10 до 5:19 19 апреля. Воздушные силы ВСУ предупреждали об атаке ракетами.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне в Днепре частично разрушили пятиэтажку. Там вспыхнул пожар, под завалами могут быть люди. Кроме того, в городе еще два поврежденных инфраструктурных объекта.
- Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе есть попадание в инфраструктурный объект города, возник пожар. По состоянию на 7:50 19 апреля, там трое раненых.
- Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак по состоянию на 9:03 сообщил, что в регионе 8 погибших и 25 раненых. Среди погибших – двое маленьких детей.