Оксана в момент атаки была в своей квартире, которую приобрела недавно, сообщили в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Квартира пострадавшей находится на втором этаже дома.

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Все произошло очень быстро

Женщина рассказывает, что в 4 утра проснулась и начала готовить еду на кухне. В какой-то момент она услышала, как летит ракета. Стекло из окон полетело прямо ей в лицо, она успела только отвернуться, чтобы уберечься от осколков и побежала в другую комнату спасать детей.

Я ждала звонок от мужа. Начало что-то вибрировать, визжать, пищать. Я поняла, что это точно не вибрация телефона. Я начала отворачиваться, чтобы спасти лицо,

– говорит Оксана.

Днепр вторые сутки под ракетными ударами

Вчера, 18 апреля, город подвергся удару баллистическими ракетами, которые корректировали разведывательные беспилотники. Во время сегодняшней атаки враг также направил на Днепр почти все силы в попытке нанести максимальный ущерб крупному логистическому хабу. Под удар попал и жилой дом в самом центре города.

Что еще известно о сегодняшней ракетной атаке на Днепр