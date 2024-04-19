О взрывах сообщили журналисты 24 Канала с места событий. Глава Одесской военной администрации Олег Кипер призвал жителей города находиться в укрытиях.
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"Одесская область, всех прошу быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", – сообщил Кипер.
По меньшей мере три взрыва
Тревогу в регионе объявили в 13:46. Уже около 13:48 прогремел первый взрыв, а в 13:50 – второй. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Около 14:09 в области произошел третий взрыв.
Работает ПВО
Предположительно, звуки взрывов – это следствие работы противовоздушной обороны. В частности, Силы обороны Юга сообщили, что сейчас в области продолжается боевая работа.
"Идет боевая работа. Напоминаем! Это также может быть опасно!", – говорится в сообщении.
Там призвали не фотографировать моменты работы ПВО.
"Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны", – добавило командование.
Россия не прекращает террор мирных городов
- Ночью 19 апреля российские войска совершили комбинированную атаку выпустив по Украине 22 ракеты различных типов и 14 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили все "Шахеды" и 15 ракет.
- Главный удар был направлен на Днепропетровскую область. В результате атаки по состоянию на сейчас известно о 7 погибших и 26 пострадавших в Днепре и области.