Як зазначив Олег Кіпер, цього разу не обійшлося без пошкоджень. Внаслідок російської атаки постраждала припортова інфраструктура.

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Атака на Одеську область

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 19 квітня область знову опинилася під ударом ворога. Росіяни атакували Одещину ракетами – є пошкодження та поранені.

Є пошкодження припортової інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано,

– написав Кіпер.

Очільник військової адміністрації закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

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Що відомо про російські удари