Как отметил Олег Кипер, на этот раз не обошлось без повреждений. В результате российской атаки пострадала припортовая инфраструктура.

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Атака на Одесскую область

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что 19 апреля область снова оказалась под ударом врага. Россияне атаковали Одесскую область ракетами – есть повреждения и раненые.

Есть повреждения припортовой инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением госпитализирован,

– написал Кипер.

Глава военной администрации призвал оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

В Силах обороны Юга отметили, что враг продолжает методический террор.

Днем атаковал Одесскую область баллистикой, пытаясь уничтожить промышленный потенциал региона, российские оккупационные войска ударили по припортовой инфраструктуре. К сожалению есть возгорания и пострадавшие. Информация уточняется,

– написали там.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Сейчас продолжается осмотр, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

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Что известно о российских ударах