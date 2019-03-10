Коли ухвалять Виборчий кодекс в Україні і що це змінить

Виборчий кодекс майже готовий до голосування. Робоча група у Верховній Раді завершила опрацьовувати понад 4 тисячі правок. У першому читанні законопроект, який скасує скандальні засівання мажоритарних округів, проголосували ще в листопаді 2017 року. Наразі законопроект за два кроки до остаточного ухвалення. Що досі заважає нардепам ухвалити це рішення – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Законопроект про виборчий кодекс майже готовий

Півтора роки роботи, понад 4 тисячі правок. І робоча група закінчила опрацьовувати законопроект про виборчий кодекс.

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"Над тілом законопроекту робота вже є завершена повністю. Нам нажелить обговорити прикінцеві і перехідні положення. Це усього лише декілька сторінок тексту", – зазначив нардеп від "Самопомочі" Руслан Сидорович.

Потім текст документу передадуть на розгляд комітету. І його зможуть винести в сесійну залу на остаточне голосування.

Як тільки група закінчить, передасть в комітет. Тоді ми зможемо про щось говорити, розпочинати роботу над текстом,

– підкреслив голова комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич.

Що думають активісти

"Виборчий кодекс – це швидше за все політичне рішення. Тому що наразі та коаліція, яка існує в парламенті, та президент не бажають отримати зміну виборчої системи", – розповіла координатор "Громадського руху "Чесно" Віта Думанська.

Якщо б у влади було бажання виконати свою обіцянку, то виборчий кодекс давно б ухвалили, вважають активісти. Абсолютно реально поставити цей законопроект на голосування у квітні. Втім, чинній політичний еліті вигідно залишати стару виборчу систему Януковича, – говорять активісти. Адже тоді знову половину нардепів обиратимуть – за списками, іншу – на мажоритарних округах.



Такою залишиться система, якщо законопроект не ухвалять

А це означає, що можна засіяти округи, роздати виборцям гречку, або ж продати топ-місця у списку. І отримати велику фракцію у наступному парламенті.



Підкупи перед виборами – роздаюь продукти

Тож активісти припускають, що наступне скликання, яке ми виберемо у жовтні, може стати ще гіршим за чинне. Адже до Верховної Ради потраплять люди, які турбуються лише про власні інтереси.

Як ухвалили законопроект у першому читанні

У першому читанні виборчий кодекс ухвалили ще 7 листопада 2017 року, коли дивом знайшлося 226 голосів на його підтримку. Тоді під стінами парламенту на нардепів тиснули сотні людей, які декілька місяців жили у наметах під будівлею.

"Сьогодні власне стоїть питання, чи виконувати обіцяне українському народу, чи здурити його, не проголосувавши за закон про відкриті виборчі списки", – наголосив тоді нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець.



Мітинги під стінами парламенту за зімну до виборчого кодексу

Що зміниться, якщо кінцево ухвалять законопроект

Якщо Верховна Рада ухвалить законопроект у другому читанні, то:

На парламентських виборах нарешті зникне мажоритарка; Замість неї будуть відкриті списки з регіональними округами; Це означає, що людина зможе проголосувати не лише за партію, а й за конкретного депутата в ній; А отже – продати місця в списку буде складно; В Україні буде всього 26 округів (а це в 10 разів менше, ніж зараз), це не дозволить депутатам скуповувати виборців.

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