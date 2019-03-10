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      Коли ухвалять Виборчий кодекс в Україні і що це змінить

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      Виборчий кодекс майже готовий до голосування. Робоча група у Верховній Раді завершила опрацьовувати понад 4 тисячі правок. У першому читанні законопроект, який скасує скандальні засівання мажоритарних округів, проголосували ще в листопаді 2017 року. Наразі законопроект за два кроки до остаточного ухвалення. Що досі заважає нардепам ухвалити це рішення – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Законопроект про виборчий кодекс майже готовий

      Півтора роки роботи, понад 4 тисячі правок. І робоча група закінчила опрацьовувати законопроект про виборчий кодекс. 

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      "Над тілом законопроекту робота вже є завершена повністю. Нам нажелить обговорити прикінцеві і перехідні положення. Це усього лише декілька сторінок тексту", – зазначив нардеп від "Самопомочі" Руслан Сидорович.

      Потім текст документу передадуть на розгляд комітету. І його зможуть винести в сесійну залу на остаточне голосування.

      Як тільки група закінчить, передасть в комітет. Тоді ми зможемо про щось говорити, розпочинати роботу над текстом,
      – підкреслив голова комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич.

      Що думають активісти

      "Виборчий кодекс – це швидше за все політичне рішення. Тому що наразі та коаліція, яка існує в парламенті, та президент не бажають отримати зміну виборчої системи", – розповіла координатор "Громадського руху "Чесно" Віта Думанська.

      Якщо б у влади було бажання виконати свою обіцянку, то виборчий кодекс давно б ухвалили, вважають активісти. Абсолютно реально поставити цей законопроект на голосування у квітні. Втім, чинній політичний еліті вигідно залишати стару виборчу систему Януковича, – говорять активісти. Адже тоді знову половину нардепів обиратимуть – за списками, іншу – на мажоритарних округах.

      виборчий кодекс
      Такою залишиться система, якщо законопроект не ухвалять

      А це означає, що можна засіяти округи, роздати виборцям гречку, або ж продати топ-місця у списку. І отримати велику фракцію у наступному парламенті.

      підкупи на виборах
      Підкупи перед виборами – роздаюь продукти

      Тож активісти припускають, що наступне скликання, яке ми виберемо у жовтні, може стати ще гіршим за чинне. Адже до Верховної Ради потраплять люди, які турбуються лише про власні інтереси.

      Як ухвалили законопроект у першому читанні

      У першому читанні виборчий кодекс ухвалили ще 7 листопада 2017 року, коли дивом знайшлося 226 голосів на його підтримку. Тоді під стінами парламенту на нардепів тиснули сотні людей, які декілька місяців жили у наметах під будівлею.

      "Сьогодні власне стоїть питання, чи виконувати обіцяне українському народу, чи здурити його, не проголосувавши за закон про відкриті виборчі списки", – наголосив тоді нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець.

      законопроект про виборчий кодекс мітинг\
      Мітинги під стінами парламенту за зімну до виборчого кодексу

      Що зміниться, якщо кінцево ухвалять законопроект 

      Якщо Верховна Рада ухвалить законопроект у другому читанні, то:

      1. На парламентських виборах нарешті зникне мажоритарка;
      2. Замість неї будуть відкриті списки з регіональними округами;
      3. Це означає, що людина зможе проголосувати не лише за партію, а й за конкретного депутата в ній;
      4. А отже – продати місця в списку буде складно;
      5. В Україні буде всього 26 округів (а це в 10 разів менше, ніж зараз), це не дозволить депутатам скуповувати виборців. 

      Президентські вибори 2019

      Президентські вибори в Україні 2019

      Про кандидатів у президенти – читайте тут.
      Про нерухомість кандидатів у президенти можна дізнатися тут.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Законодавство Верховна Рада Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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