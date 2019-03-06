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      Читати молитви і замінити копійку на рубль: найбільш безглузді депутатські законопроекти

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      Читати молитви та замінити копійку на рубль – це не жарти народних депутатів, а їхні зареєстровані законопроекти. Парламентарі завалюють Верховну Раду так званим законодавчим спамом, ухвалити який абсолютно нереально.

      Набільш безглузді законопроекти

      Журналісти 24 каналу розбиралась, які наслідки має законодавчий спам для ухвалення дійсно важливих рішень. 

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      • Молитвою – так мало б починатися кожне засідання Верховної Ради за версією "опоблоківця" Юрія Мірошниченка. Нардеп зареєстрував законопроект, яким хотів зобов'язати читати молитву "Отче Наш" перед початком засідання. Мовляв, це покращить працездатність колег. А група народних депутатів пропонувала повісити в сесійній залі вишиту карту України. 

      • Були ще популістичні пропозиції: "Опозиційний блок" зареєстрував законопроект "як врятувати права громадян в умовах різкого підвищення цін", а група нардепів – "як відновити соціальну справедливість та не допустити зубожіння населення." 

      • Нардеп-утікач Олександр Онищенко подав законопроект про перевірку психічного стану кандидатів у нардепи України. Його ініціативу підтримав також скандальний народний депутат Євген Мураєв. 

      • Олег Барна, нардеп від БПП, також запропонував цікавий закнопроект. Він пропонує заборонити публічно проявляти будь-яку сексуальну орієнтацію.

      Скільки законопроектів зареєстрували за 5 років

      "Тоді депутату простіше казати: дивіться, я от вимагав, щоб було більше грошей, були менші тарифи. Так відповідно ці законопроекти генеруються. Таких законопроектів доволі багато. Шансів на їх проходження немає, і якість їх підготовки також незадовільна", – пояснила координатор "Громадського руху "Чесно" Віта Думанська.

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      За неповні п'ять років роботи восьмого скликання, нардепи зареєстрували понад 13 тисяч законопроектів! В середньому - майже дві тисячі на рік. 

      законопроекти вру
      Майже за 5 років створили 13092 законопроекти

      Експерти кажуть, що українські нардепи здебільшого подають неякісні документи.

      Від 8 до 10 відсотків законодавчих ініціатив народних депутатів України стають законами,
      – зазначив голова ради "Лабораторії законодавчих ініціатив" Ігор Когут.

      Як реєструють законопроекти у Європі

      Депутати Франції ініціюють 337 законопроектів, а Норвегії – лише 5. Європейці мають запобіжники, аби парламент не завалювали непотрібом. Зазвичай головний законотворець – Уряд, який обґрунтовує доцільність документу, оцінює ризики та впливи у разі його ухвалення. А депутати мають обмежене право законодавчої ініціативи. Наприклад, в Естонії, Словаччині та Угорщині законопроекти можуть подавати лише комітети. А у Німеччині – фракція або 5% складу Бундестагу. 

      Є така вимога щодо групового, колективного подання законопроектів від конкретної політичної фракції або групи. Тобто не може бути ініціатором законодавчої ініціативи окремо взятий народний депутат,
      – підкреслила координатор "Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

      Чому так відбувається

      Найбільш якісні законопроекти в Раду подає Уряд та Президент. Однак і нардепу відмовити не можуть, бо його законодавче право закріплене в Конституції. Тому парламентарі зловживають цим, відволікаючи увагу від справді важливих ініціатив. Досі Верховна Рада не проголосувала у другому читанні виборчий кодекс, зняття недоторканності з нардепів, та посилення відповідальності за підкуп виборців. Хоча ці зміни обіцяли ще на виборах у 2014 році. 

      Наприкінці кожного скликання Верховної Ради всі на прапорах несуть цю недоторканність. І ми її не приймаємо. Наразі така коаліція, яка існує в парламенті, і Президент не бажають отримувати зміну виборчої системи", – сказала координатор "Громадського руху "Чесно" Віта Думанська.

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      А поки важливі ініціативи припадають пилом десь в стінах парламенту, народні депутати створюють ефект "важкої роботи", продукуючи лише спам. Тільки за місяць роботи у новому році вони зареєстрували 215 законопроектів. 

      Більше про дивні законопроекти, які зареєстрували депутати, дивіться в інтерв'ю з журналісткою 24 каналу Анастасією Кримовою

       

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 канал
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