Читать молитвы и заменить копейку рублем: самые нелепые депутатские законопроекты

Читать молитвы и заменить копейку рублем – это не шутки народных депутатов, а их зарегистрированные законопроекты. Парламентарии заваливают Верховную Раду так называемым законодательным спамом, принять который абсолютно нереально.

Самые нелепые законопроекты

Журналисты 24 канала разбирались, какие последствия имеет законодательный спам для принятия действительно важных решений.

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• Молитвой – так должно начинаться каждое заседание Верховной Рады по версии "оппоблоковца" Юрия Мирошниченко. Нардеп зарегистрировал законопроект, которым хотел обязать читать молитву "Отче Наш" перед началом заседания. Мол, это улучшит работоспособность коллег. А группа народных депутатов предлагала повесить в сессионном зале вышитую карту Украины.

• Были еще популистские предложения: "Оппозиционный блок" зарегистрировал законопроект "Как спасти права граждан в условиях резкого повышения цен", а группа нардепов – "Как восстановить социальную справедливость и не допустить обнищания населения."

• Беглый нардеп Александр Онищенко подал законопроект о проверке психического состояния кандидатов в нардепы Украины. Его инициативу поддержал также скандальный народный депутат Евгений Мураев.

• Олег Барна, нардеп от БПП, также предложил интересный закнопроект. Он предлагает запретить публично проявлять любую сексуальную ориентацию.

Сколько законопроектов зарегистрировали за 5 лет

"Тогда депутату проще говорить: смотрите, я вот требовал, чтобы было больше денег, были меньшие тарифы. Так соответственно эти законопроекты генерируются. Таких законопроектов довольно много. Шансов на их прохождение нет, и качество их подготовки также неудовлетворительное", – пояснила координатор "Общественного движения "Честно" Вита Думанская.

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За неполные пять лет работы восьмого созыва нардепы зарегистрировали более 13 тысяч законопроектов! В среднем – почти две тысячи в год.

Почти за 5 лет создали 13092 законопроекта

Эксперты говорят, что украинские нардепы в основном подают некачественные документы.

От 8 до 10 процентов законодательных инициатив народных депутатов Украины становятся законами,

– отметил председатель совета "Лаборатории законодательных инициатив" Игорь Когут.

Как регистрируют законопроекты в Европе

Депутаты Франции инициируют 337 законопроектов, а Норвегии – всего 5. Европейцы имеют предохранители, чтобы парламент не заваливали хламом. Обычно главный законотворец – правительство, которое обосновывает целесообразность документа, оценивает риски и воздействия в случае его принятия. А депутаты имеют ограниченное право законодательной инициативы. Например, в Эстонии, Словакии и Венгрии законопроекты могут представлять лишь комитеты. А в Германии – фракция или 5% состав Бундестага.

Есть такое требование в отношении группового, коллективного представления законопроектов от конкретной политической фракции или группы. То есть не может быть инициатором законодательной инициативы отдельно взятый народный депутат,

– подчеркнула координатор "Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Почему так происходит

Наиболее качественные законопроекты в Раду подает правительство и президент. Однако и нардепу отказать не могут, потому что его законодательное право закреплено в Конституции. Поэтому парламентарии злоупотребляют этим, отвлекая внимание от действительно важных инициатив. До сих пор Верховная Рада не проголосовала во втором чтении за избирательный кодекс, снятие неприкосновенности с нардепов, и усиление ответственности за подкуп избирателей. Хотя эти изменения обещали еще на выборах в 2014 году.

В конце каждого созыва Верховной Рады все на знаменах несут эту неприкосновенность. И мы ее не принимаем. Сейчас такая коалиция, которая существует в парламенте, и Президент не желают получать изменение избирательной системы", – сказала координатор "Общественного движения "Честно" Вита Думанская.

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А пока важные инициативы пылятся где-то в стенах парламента, народные депутаты создают эффект "тяжелой работы", продуцируя лишь спам. Только за месяц работы в новом году они зарегистрировали 215 законопроектов.

Больше о странных законопроектах, которые зарегистрировали депутаты, смотрите в интервью с журналисткой 24 канала Анастасией Крымовой