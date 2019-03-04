Что предлагают новые законопроекты Порошенко и Тимошенко о незаконном обогащении

Конституционный суд отменил статью "О незаконном обогащении". И хотя в парламенте предложили по меньшей мере два альтернативных законопроекта, эксперты сомневаются, что они помогут напугать коррупционеров.

Украинских нардепов и госслужащих больше не будут наказывать за незаконное обогащение. 65 расследований НАБУ закроют, а доказательства уничтожат. Амнистию подозреваемым в незаконных состояних ввел конституционный суд. Он отменил статью, по которой чиновники должны доказывать, откуда у них имущество и дорогие авто.

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Это решение обосновано – говорит генпрокурор Юрий Луценко. Заявления генпрокурора вызывают ироничный смех у экспертов. Они напоминают, что это его законопроект, КС отменил статью в той редакции, которую подавал Юрий Луценко в 2015 году.

Законопроект Порошенко



Петр Порошенко

На решение суда мгновенно отреагировал Президент. Он требует вернуть ответственность за незаконное обогащение чиновников. Однако законопроект Порошенко эксперты уже окрестили нелепым. В частности, из-за следующей формулировки:

"Приобретение в собственность активов без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Из-за такой формулировки, говорят в Центре противодействия коррупции, незаконное обогащение невозможно доказать в суде.

Согласно законопроекту президента надо будет не просто доказать, что вот есть имущество, которое никак не покрывается официальными доходами человека. Надо будет также доказать, что этот чиновник не злоупотреблял властью и не брал взятку. Как доказать отсутствие взятки и отсутствие злоупотребления властью? Никак!

– отметила эксперт "Центра противодействия коррупции" Анастасия Красносельская.

Получается, сначала суду надо предоставить доказательства невиновности чиновника в злоупотреблении и взяточничестве. И только после этого речь пойдет о незаконном обогащении.

Законопроект Тимошенко



Юлия Тимошенко

Не лучше отзывы экспертов и о законопроекте Юлии Тимошенко, который тоже появился на сайте Верховной Рады. Говорят, ее статья о незаконном обогащении не предусматривает реального наказания. Все, опять же – в формулировке:

"Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, незаконность оснований приобретения признанные в судебном порядке".

Чтобы привлечь человека к ответственности за незаконные доходы, надо сначала другим решением суда доказать, что состояние незаконные,

– добавила Анастасия Красносельская.

Оба законопроекта не решат проблемы

Оба законопроекта не решат проблемы: коррупционеры не будут наказаны – говорят в ГПК. Уверяют: отмена статьи о незаконном обогащении поставила крест на действенности электронного декларирования. Чиновники больше не бояться воровать и врать.

"Если мы проглотим это решение КС, то следующее будет относительно отмены электронного декларирования, или электронное декларирование будет, как для СБУ, – закрытое", – отметила директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

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Между тем страны "Большой семерки" и Всемирный банк призвали Украину вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение. Потому что считают решение Конституционного суда поражением в борьбе с коррупцией.

Что означает статья о незаконном обогащении?

Конституционный суд Украины фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников тем, что отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Из-за решения КС, Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников и депутатов по их электронными декларациям.



Согласно статье о незаконном обогащении, чиновники должны были сами доказывать законность своих доходов. То есть, если чиновник не мог доказать, откуда деньги – он признавался виновным и должен был сесть в тюрьму.



Однако для правоохранителей не все потеряно, ведь в Уголовном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно наказывать любого госслужащего и депутата.



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