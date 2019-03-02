Потеря безвиза и траншей МВФ: чем грозит Киеву отмена статьи о незаконном обогащении

Представители международной антикоррупционной организации Transparency International считают, что Украина может потерять безвизовый режим с ЕС и помощь со стороны МВФ. По мнению активистов, к этому может привести отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, поскольку это нарушение международных обязательств со стороны Киева. Следовательно, они призывают Кабмин исправить ситуацию.

Как говорится в заявлении антикоррупционной организации, отмена статьи о незаконном обогащении значительно ослабляет усилия страны по борьбе с коррупцией, подрывает до 65 открытых расследований и непосредственно влияет на четыре дела против чиновников, которые уже рассматривали в суде.

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"Резолюция Конституционного суда в основном предоставляет государственным чиновникам возможность легализовать их, вероятно, незаконно приобретенные активы, поэтому теперь они не боятся уголовного преследования. Более того, электронные декларации активов государственных чиновников, которые были успешно введены в рамках антикоррупционных реформ, теперь потеряют свою цель из-за отсутствия уголовной ответственности за незаконное обогащение. В конце концов, положения, направленные против преднамеренного объявления ложной информации, также потеряют свою цель, так как не будет необходимости скрывать активы", – отметил исполнительный директор "Transparency International Украина" Андрей Боровик.

В организации добавляют, согласно украинскому законодательству, решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано. Суд утверждал, что статья возбудила презумпцию невиновности и право отказаться от дачи показаний, но на самом деле эта статья возлагала бремя доказывания невиновности не на подозреваемого, а на сторону обвинения. Следовательно, это положение не обязывало государственного служащего доказывать законность приобретенных активов, зато предоставляло обвиняемым возможность подтвердить законное происхождение их активов.

В Transparency International отмечают, что "украинское правительство должно взять на себя ответственность за дела, которые следователи, прокуроры и судьи будут вынужденными закрыть по решению суда". По словам представителей организации, если и появится новый закон о незаконном обогащении, то он не будет иметь обратной силы, поскольку все текущие дела так и будут оставаться закрытыми, что позволит коррумпированным чиновникам избежать правосудия.

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"Если системные законодательные проблемы в Украине не будут решены, а случаи незаконного обогащения будут оставлены, много достижений страны по борьбе с коррупцией будут напрасными. Дела обвиненных в коррупции должностных лиц необходимо расследовать, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение не будет найдено, то есть все шансы, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь со стороны МВФ будет заморожена, а это, в свою очередь, угрожает экономическому развитию страны", - заявила председатель правления Transparency International Делия Рубио.

Что известно об отмене статьи о незаконном обогащении. 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Такое решение в суде объяснили тем, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. По словам генпрокурора Юрия Луценко, эта статья не была действенной, поскольку за весь период его действия НАБУ не привлекли к ответственности за незаконные доходы никого.

Впоследствии стало известно, что в 2017 году подписали представление об отмене этой статьи 59 нардепов, также обнародовали их имена. Кроме того, на сайте КС опубликовали решение об отмене этой статьи. 28 февраля Верховная Рада получила для ознакомления поданный президентом Петром Порошенко новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Он был зарегистрирован мгновенно.

Что привело к отмене вышеупомянутой статьи. Вероятно, на такой шаг повлияло расследования журналистов программы "Наши деньги", в котором раскрыли коррупционную схему в "Укроборонпроме". Журналисты заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К ней якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - партнера президента Петра Порошенко.

Что известно о безвизовом режиме между Украиной и Европейским союзом?​ Граждане Украины получили возможность посещать страны Евросоюза без виз с полуночи 11 июня 2017 года. Чтобы осуществить такое путешествие необходимо лишь иметь украинский заграничный биометрический паспорт. Безвиз действует с 30 странами - это все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней. По словам президента Петра Порошенко, по состоянию на начало января 2019 года, безвизовым режимом воспользовались два миллиона украинцев.