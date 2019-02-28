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      Отмена статьи о незаконном обогащении: появилась реакция САП

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      Реакция САП на отмену статьи о незаконном обогащении
      Реакция САП на отмену статьи о незаконном обогащении / Фото из открытых источников

      Решение Конституционного суда Украины об отмене статьи о незаконном обогащении заставляет Специальную антикоррупционную прокуратуру закрыть ряд важных дел.

      В комментарии 24 канала заместитель председателя САП Максим Грищук объяснил, что около 70 уголовных дел должны быть закрыты.

      Читайте также: В НАБУ резко отреагировали на отмену статьи о незаконном обогащении

      По его словам, решение Конституционного суда нельзя обжаловать.

      Как передает Укринформ, директор САП Назарий Холодницкий сказал, что отмена статьи является "ударом по реформам". Однако работа НАБУ и САП продолжается.

      "Кроме "незаконного обогащения", есть еще "присвоение", "недекларирование", "взятки". Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось", – добавил Холодницкий.

      Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее?
      12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение.

      В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".

      Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества

      В Украине в незаконном обогащении подозревают:

      • экс-исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана;
      • министра инфраструктуры Владимира Омеляна;
      • экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;
      • экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;
      • лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;
      • заместителя председателя СБУ Павла Демчину.

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      Отмена статьи о незаконном обогащении: в Евросоюзе вдребезги разбили аргументы суда
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      Теги: Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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