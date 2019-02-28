Отмена статьи о незаконном обогащении: появилась реакция САП
Решение Конституционного суда Украины об отмене статьи о незаконном обогащении заставляет Специальную антикоррупционную прокуратуру закрыть ряд важных дел.
В комментарии 24 канала заместитель председателя САП Максим Грищук объяснил, что около 70 уголовных дел должны быть закрыты.
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По его словам, решение Конституционного суда нельзя обжаловать.
Как передает Укринформ, директор САП Назарий Холодницкий сказал, что отмена статьи является "ударом по реформам". Однако работа НАБУ и САП продолжается.
"Кроме "незаконного обогащения", есть еще "присвоение", "недекларирование", "взятки". Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось", – добавил Холодницкий.
Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее?
12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение.
В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".
Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества
В Украине в незаконном обогащении подозревают:
• экс-исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана;
• министра инфраструктуры Владимира Омеляна;
• экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;
• экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;
• лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;
• заместителя председателя СБУ Павла Демчину.