Отмена статьи о незаконном обогащении: появилась реакция САП

Решение Конституционного суда Украины об отмене статьи о незаконном обогащении заставляет Специальную антикоррупционную прокуратуру закрыть ряд важных дел.

В комментарии 24 канала заместитель председателя САП Максим Грищук объяснил, что около 70 уголовных дел должны быть закрыты.

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По его словам, решение Конституционного суда нельзя обжаловать.

Как передает Укринформ, директор САП Назарий Холодницкий сказал, что отмена статьи является "ударом по реформам". Однако работа НАБУ и САП продолжается.

"Кроме "незаконного обогащения", есть еще "присвоение", "недекларирование", "взятки". Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось", – добавил Холодницкий.

Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее?

12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение.



В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".



Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества

В Украине в незаконном обогащении подозревают:

• экс-исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана;

• министра инфраструктуры Владимира Омеляна;

• экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;

• экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;

• лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;

• заместителя председателя СБУ Павла Демчину.