Скасування статті про незаконне збагачення: з'явилась реакція САП

Рішення Конституційного суду України щодо скасування статті про незаконне збагачення змушує Спеціальну антикорупційну прокуратуру закрити низку важливих справ.

У коментарі 24 каналу заступник голови САП Максим Грищук пояснив, що близько 70 кримінальних справ повинні бути закриті.

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За його словами, рішення Конституційного суду не можна оскаржити.

Як передає Укрінформ, директор САП Назарій Холодницький сказав, що скасування статті є "ударом по реформах". Однак робота НАБУ та САП продовжується.

"Окрім "незаконного збагачення", є ще "привласнення", "недекларування", "хабарі". Контора не закривається, нехай не радіють наші опоненти, що їм усе вдалося", – додав Холодницький.

Що таке стаття про незаконне збагачення та чому суд скасував її? 12 грудня 2017 року до Конституційного суду на статтю про незаконне збагачення поскаржилися 59 народних депутатів. 26 лютого 2019 року Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення.



У суді пояснили, що положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а законодавча конструкція статті "допускає звинувачення, засновані на припущеннях".



Найтяжче покарання за незаконне збагачення передбачало ув'язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна

В Україні у незаконному збагаченні підозрюють:

• екс-виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана;

• міністра інфраструктури Володимира Омеляна;

• екс-чиновника Генпрокуратури Дмитра Суса;

• екс-військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика;

• лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка;

• заступника голови СБУ Павла Демчини.