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      Какие нардепы требовали отменить статью за незаконное обогащение: список

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      Список депутатов, которые требовали отменить уголовную статью за незаконное обогащение
      Список депутатов, которые требовали отменить уголовную статью за незаконное обогащение / Rbc.ua

      Отменить уголовную статью за незаконное обогащение требовали 59 народных депутатов Украины. Признанная неконституционной статья обязывала государственных служащих объяснять источники их доходов.

      26 февраля Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение. Все потому, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

      Читайте также: Отмена статьи о незаконном обогащении: что это значит и какими будут последствия

      Эта статья обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. Если же чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности. По мнению судей, которые отменили статью, доказывать незаконность доходов чиновников должна сторона обвинения.

      Список нардепов, которые в 2017 году подписали представление с требованием отменить уголовную статью за незаконное обогащение, опубликовало издание LIGA.net:

      Руслан Сольвар, БПП

      Андрей Шинкович, БПП

      Александр Кирш, "Народный фронт"

      Геннадий Чекита, БПП

      Дмитрий Святаш, "Возрождение"

      Геннадий Бобов, "Возрождение"

      Артем Ильюк, "Возрождение"

      Василий Гуляев, "Возрождение"

      Олег Кулинич, "Возрождение"

      Федор Негой, БПП

      Павел Пинзеник, "Народный фронт"

      Ярослав Едаков, "Народный фронт"

      Дмитрий Стеценко, "Народный фронт"

      Константин Павлов, "Оппоблок"

      Дмитрий Колесников, "Оппоблок"

      Андрей Гальченко, "Оппоблок"

      Иван Мирный, "Оппоблок"

      Евгений Балицкий, "Оппоблок"

      Сергей Сажко, "Оппоблок"

      Максим Поляков, "Народный фронт"

      Наталия Королевская, "Оппоблок"

      Татьяна Бахтеева, "Оппоблок"

      Виктор Бондарь, "Возрождение"

      Василий Нимченко, "Оппоблок"

      Игорь Шурма, "Оппоблок"

      Станислав Березкин, "Воля народа"

      Антон Киссе, "Возрождение"

      Валерий Лунченко, "Народный фронт"

      Игорь Бриченко, "Народный фронт"

      Тарас Кремень, "Народный фронт"

      Федор Бендюженко, "Народный фронт"

      Александр Горбунов, "Народный фронт"

      Николай Княжицкий, "Народный фронт"

      Владислав Данилин, "Народный фронт"

      Олег Кришин, "Народный фронт"

      Борис Козырь, БПП

      Дмитрий Андриевский, БПП

      Елена Масорина, "Народный фронт"

      Виталий Корчик, "Народный фронт"

      Евгений Дейдей, "Народный фронт"

      Владимир Шкварилюк, "Народный фронт"

      Анатолий Дирив, "Народный фронт"

      Сергей Фаермарк, "Народный фронт"

      Роман Заставный, "Народный фронт"

      Юрий Вознюк, "Народный фронт"

      Дмитрий Лубинец, БПП

      Вадим Подберезняк, "Народный фронт"

      Виктор Развадовский, "Возрождение"

      Юрий Шаповалов, "Возрождение"

      Валерий Писаренко, "Возрождение"

      Сергей Мельничук, "Радикальная партия"

      Елена Бойко, "Народный фронт"

      Сергей Мартиняк, "Воля народа"

      Геннадий Ткачук, БПП

      Артур Палатный, БПП

      Валерий Ищенко, БПП

      Олег Великин, БПП

      Андрей Шипко, "Возрождение"

      Игорь Молоток, "Воля народа"

      Кого сегодня в Украине подозревают в незаконном обогащении?
      Подозрения объявлены экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику. А еще дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко и заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

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