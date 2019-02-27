01:59
27 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Які нардепи вимагали скасувати статтю про незаконне збагачення: список

      1298 Читать новость на русском
      Список депутатів, які вимагали скасувати кримінальну статтю за незаконне збагачення
      Список депутатів, які вимагали скасувати кримінальну статтю за незаконне збагачення / Rbc.ua

      Скасувати кримінальну статтю про незаконне збагачення вимагали 59 народних депутатів України. Визнана неконституційною стаття зобов'язувала державних службовців пояснювати джерела їхніх доходів.

      26 лютого Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення. Усе тому, що положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.

      Читайте також: Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки

      Ця стаття зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їхніх доходів і доходів членів їхніх сімей. Якщо ж чиновник не міг цього зробити, його повинні були притягнути до кримінальної відповідальності. На думку суддів, які скасували статтю, доводити незаконність доходів чиновників повинна сторона обвинувачення.

      Список нардепів, які в 2017 році підписали подання з вимогою скасувати кримінальну статтю за незаконне збагачення, опублікувало видання LIGA.net:

      Руслан Сольвар, БПП

      Андрій Шинкович, БПП

      Олександр Кірш, "Народний фронт"

      Геннадій Чекіта, БПП

      Дмитро Святаш, "Відродження"

      Геннадій Бобов, "Відродження"

      Артем Іллюк, "Відродження"

      Василь Гуляєв, "Відродження"

      Олег Кулініч, "Відродження"

      Федір Негой, БПП

      Павло Пинзеник, "Народний фронт"

      Ярослав Єдаков, "Народний фронт"

      Дмитро Стеценко, "Народний фронт"

      Костянтин Павлов, "Опоблок"

      Дмитро Колесніков, "Опоблок"

      Андрій Гальченко, "Опоблок"

      Іван Мирний, "Опоблок"

      Євген Балицький, "Опоблок"

      Сергій Сажко, "Опоблок"

      Максим Поляков, "Народний фронт"

      Наталія Королевська, "Опоблок"

      Тетяна Бахтєєва, "Опоблок"

      Віктор Бондар, "Відродження"

      Василь Німченко, "Опоблок"

      Ігор Шурма, "Опоблок"

      Станіслав Березкін, "Воля народу"

      Антон Кіссе, "Відродження"

      Валерій Лунченко, "Народний фронт"

      Ігор Бріченко, "Народний фронт"

      Тарас Кремінь, "Народний фронт"

      Федір Бендюженко, "Народний фронт"

      Олександр Горбунов, "Народний фронт"

      Микола Княжицький, "Народний фронт"

      Владислав Данілін, "Народний фронт"

      Олег Кришін, "Народний фронт"

      Борис Козир, БПП

      Дмитро Андрієвський, БПП

      Олена Масоріна, "Народний фронт"

      Віталій Корчик, "Народний фронт"

      Євген Дейдей, "Народний фронт"

      Володимир Шкварилюк, "Народний фронт"

      Анатолій Дирів, "Народний фронт"

      Сергій Фаєрмарк, "Народний фронт"

      Роман Заставний, "Народний фронт"

      Юрій Вознюк, "Народний фронт"

      Дмитро Лубинець, БПП

      Вадим Підберезняк, "Народний фронт"

      Віктор Развадовський, "Відродження"

      Юрій Шаповалов, "Відродження"

      Валерій Писаренко, "Відродження"

      Сергій Мельничук, "Радикальна партія"

      Олена Бойко, "Народний фронт"

      Сергій Мартиняк, "Воля народу"

      Геннадій Ткачук, БПП

      Артур Палатний, БПП

      Валерій Іщенко, БПП

      Олег Великін, БПП

      Андрій Шипко, "Відродження"

      Ігор Молоток, "Воля народу"

      Кого сьогодні в Україні підозрюють у незаконному збагаченні? Підозри оголошені екс-виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, екс-чиновнику Генпрокуратури Дмитрові Сусу, екс-військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику. А ще справи про можливе незаконне збагачення відкриті щодо лідера Радикальної партії Олега Ляшка та заступника голови СБУ Павла Демчини.

      blog_ava
      Корупційні схеми в "Укроборонпромі": хто і навіщо злив компромат на Порошенка
      26 лютого
      2917
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Кримінальні новини Конституційний суд Корупція е-декларування
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 лютого: скандал з "Укроборонпромом", вирок Зайцевій і "легалізація" корупції
      26 лютого , 22:04 Головні новини 26 лютого: скандал з "Укроборонпромом", вирок Зайцевій і "легалізація" корупції
      1486
      Гриценко обіцяє скасувати призов в армію: наскільки це доцільно в умовах війни на Донбасі
      26 лютого , 21:09 Гриценко обіцяє скасувати призов в армію: наскільки це доцільно в умовах війни на Донбасі
      895
      Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки
      26 лютого , 20:37 Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки
      2943
      Імпічменту не буде, або Чорний день Блоку Порошенка
      26 лютого , 19:45 Імпічменту не буде, або Чорний день Блоку Порошенка
      Анастасія Кримова 2335
      Махінації на оборонних закупівлях: 6 найгучніших скандалів під час війни
      26 лютого , 19:30 Махінації на оборонних закупівлях: 6 найгучніших скандалів під час війни
      Ігор Саджениця 817
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук