Які нардепи вимагали скасувати статтю про незаконне збагачення: список

Скасувати кримінальну статтю про незаконне збагачення вимагали 59 народних депутатів України. Визнана неконституційною стаття зобов'язувала державних службовців пояснювати джерела їхніх доходів.

26 лютого Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення. Усе тому, що положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.

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Ця стаття зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їхніх доходів і доходів членів їхніх сімей. Якщо ж чиновник не міг цього зробити, його повинні були притягнути до кримінальної відповідальності. На думку суддів, які скасували статтю, доводити незаконність доходів чиновників повинна сторона обвинувачення.

Список нардепів, які в 2017 році підписали подання з вимогою скасувати кримінальну статтю за незаконне збагачення, опублікувало видання LIGA.net:

Руслан Сольвар, БПП

Андрій Шинкович, БПП

Олександр Кірш, "Народний фронт"

Геннадій Чекіта, БПП

Дмитро Святаш, "Відродження"

Геннадій Бобов, "Відродження"

Артем Іллюк, "Відродження"

Василь Гуляєв, "Відродження"

Олег Кулініч, "Відродження"

Федір Негой, БПП

Павло Пинзеник, "Народний фронт"

Ярослав Єдаков, "Народний фронт"

Дмитро Стеценко, "Народний фронт"

Костянтин Павлов, "Опоблок"

Дмитро Колесніков, "Опоблок"

Андрій Гальченко, "Опоблок"

Іван Мирний, "Опоблок"

Євген Балицький, "Опоблок"

Сергій Сажко, "Опоблок"

Максим Поляков, "Народний фронт"

Наталія Королевська, "Опоблок"

Тетяна Бахтєєва, "Опоблок"

Віктор Бондар, "Відродження"

Василь Німченко, "Опоблок"

Ігор Шурма, "Опоблок"

Станіслав Березкін, "Воля народу"

Антон Кіссе, "Відродження"

Валерій Лунченко, "Народний фронт"

Ігор Бріченко, "Народний фронт"

Тарас Кремінь, "Народний фронт"

Федір Бендюженко, "Народний фронт"

Олександр Горбунов, "Народний фронт"

Микола Княжицький, "Народний фронт"

Владислав Данілін, "Народний фронт"

Олег Кришін, "Народний фронт"

Борис Козир, БПП

Дмитро Андрієвський, БПП

Олена Масоріна, "Народний фронт"

Віталій Корчик, "Народний фронт"

Євген Дейдей, "Народний фронт"

Володимир Шкварилюк, "Народний фронт"

Анатолій Дирів, "Народний фронт"

Сергій Фаєрмарк, "Народний фронт"

Роман Заставний, "Народний фронт"

Юрій Вознюк, "Народний фронт"

Дмитро Лубинець, БПП

Вадим Підберезняк, "Народний фронт"

Віктор Развадовський, "Відродження"

Юрій Шаповалов, "Відродження"

Валерій Писаренко, "Відродження"

Сергій Мельничук, "Радикальна партія"

Олена Бойко, "Народний фронт"

Сергій Мартиняк, "Воля народу"

Геннадій Ткачук, БПП

Артур Палатний, БПП

Валерій Іщенко, БПП

Олег Великін, БПП

Андрій Шипко, "Відродження"

Ігор Молоток, "Воля народу"

Кого сьогодні в Україні підозрюють у незаконному збагаченні? Підозри оголошені екс-виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, екс-чиновнику Генпрокуратури Дмитрові Сусу, екс-військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику. А ще справи про можливе незаконне збагачення відкриті щодо лідера Радикальної партії Олега Ляшка та заступника голови СБУ Павла Демчини.